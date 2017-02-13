Стало известно, какие группы в соцсетях склоняют детей к самоубийству
Правоохранители дали советы родителям.
Киберполиция просит жителей области сообщать об обнаружении опасных групп в соцсетях, что склоняют детей к самоубийству. Также просит родителей следить учетные записи своих детей. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области.
По информации пресс-службы, сообщении можно отправлять на телефон «горячей линии»: (044) 374-37-21 (с 8:45 до 19:30 в рабочие дни) или обращаться к администрации соцсети, в которой была обнаружена группа.
«Департаментом киберполиции была обнаружена одна из опасных групп https://vk.com/blueskitea в соцсетях, что склоняла детей к самоубийству. В нее входили 209 пользователей из Украины. При этом следует отметить, что такие группы ежедневно блокируются администрацией социальных сетей по обращениям правоохранительных органов или их пользователей », — говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, подобные суицидальные сообщества называются «Море китов» и «Тихий дом». Поэтому во всех сторонников «моря китов» и «тихих домов» на личных страницах изображены видео или рисунки с летающими китами.
«Всего дается 50 заданий (« квестов ») (в фейковых сообществах — от 13 до 50« квестов », это зависит от администратора). Администратор группы склоняет ребенка к выполнению задач (квестов), причем практически все задачи предусматривают нанесение ребенку собственноручно увечий или причинение боли. Все эти «квесты» в обязательном порядке снимаются на видео. Когда администратор группы уверен в том, что ребенок готов к самоубийству, создается аудио с музыкой, в котором ребенок выступает в главной роли. В ролике оговариваются все ее проблемы, она озвучила «проводнику». Единственный выход из всех проблем, который озвучивается в этом «произведении», — совершить самоубийство. Перед этим ребенок слушает аудиозапись и делает последний шаг », — рассказали в пресс-службе.
В связи с этим родителям, чтобы не допустить попадания детей в такие группы, рекомендуется:
— Уделять больше внимания психологическому состоянию ребенка;
— Проверять кожные покровы ребенка на наличие повреждений. В случае их обнаружения — выяснять обстоятельства, при которых они появились. Особое внимание обращать на повреждения различного рода в форме кита;
— Проверять учетные записи (аккаунты) ребенка в социальных сетях и группы, в которые входит аккаунт. Проверять содержание общения в частных чатах;
— Обращать внимание на круг общения ребенка;
— Пытаться занять свободное время ребенка спортивными или культурными секциями;
— Обязательно контролировать, которые фото- и видеофайлы находятся в гаджетах ребенка;
— Устанавливать функцию «родительский контроль» на всех гаджетах ребенка.