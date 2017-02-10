Стало известно у кого и за сколько покупали плитку для улицы Михайловской
Поставщиками являются три предприятия Житомирщины.
Производителями гранитной плитки, которую положили на Михайловской, есть три предприятия, расположенные на территории области. Ее стоимость составила около 800 грн за квадратный метр. Об этом в ответ на информационный запрос сообщил мэр Сергей Сухомлин.
«Общий объем плитки, подлежащего заключению на улице Михайловской, составляет 8195,65 кв. м, из которой по состоянию на 23 января 2017 заключен 6502 кв. м «, — сообщил он.
Поставляли плитку двух размеров — 300х300х60 мм и 360х360х60 мм. Производителями и поставщиками плитки является ЗАО «Корнинский карьер» Леопард «, СП» Искр «и ООО» Темп-Буки «. Гранит, использованный для изготовления материала, использовался с Корнинского и Покостовского месторождений. В городском совете говорят, что она является не радиоактивным. Мол, это подтверждают сертификаты радиационной безопасности.
Дополнительно городской совет сообщил, что на Михайловской предусмотрена и выполнена дождевая канализация для отвода воды с поверхности улицы.