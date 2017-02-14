Строительство хосписа обойдется Житомиру в более 14,5 млн
Подобных заведений в области нет.
Специальный медицинское учреждение, в котором неизлечимые пациенты доживать возраста, обойдется в более 14500000 грн. Такую сумму озвучили проектанты во время заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджета Житомирского городского совета 14 февраля.
«Подобных заведений в области нет. Нечто подобное существует в Бердичеве, однако там уход за такими людьми осуществляют медицинские сестры. Хосписы позволяют людям обеспечить достойную смерть. В «хрущевках» неизлечимым больным трудно доживать » , — сказал заместитель мэра Житомира Матвей Хренов.
По словам депутата городского совета Виктора Брокарева, таких пациентов не могут ни выписать, ни лечить. Поэтому они доживают просто в больнице, занимая койкоместа.
«Государственных строительных норм хосписов нет. Поэтому проект делали по аналогии с уже существующих заведений в других областных центрах » , — сказал проектировщик Юрий парней.
Еще в прошлом году Житомирский городской совет выделил 50 тыс. грн на аванс под строительство хосписа в переулке Энергетическом в Житомире. Однако, по информации проектировщиков, проектно-сметная документация будет стоить 250 тыс. Грн. Депутаты же считают, что цена завышена. Поэтому представлен эскизный проект, который не всем депутатам понравился, отправили на доработку и согласование с главным архитектором. Кроме того, попросили проектировщиков предоставить подробный расчет разработки проекта.
Справка: Хоспис — медицинское учреждение, в котором находятся тяжелобольные с прогнозируемым летальным исходом. В заведении работает преимущественно средний и младший медицинский персонал, доступ к пациентам открыт для родственников и друзей. Основная цель пребывания в хосписе — облегчить последние дни жизни пациентов.