Студентка агроуниверситета заняла третье место на Кубке Украины по легкой атлетике
Спортсменка выступала на дистанции 400 метров.
Студентка Житомирского национального агроэкологического университета Анна Дроздова заняла третье место на Кубке Украины по легкой атлетике в помещении. Об этом сообщила пресс-служба университета.
По информации пресс-службы, спортсменка выступала на дистанции 400 м.
«Прошлый год для Анны завершился не менее успешно: на дистанции 400 метров девушка стала чемпионкой Житомирской области, в составе сборной команды области в эстафете 4 х 100 метров и 4 х 400 метров она заняла первое место и дважды стала чемпионкой Украины, получила стипендию городского головы и была в числе лучших спортсменов агроунверситету «, — говорится в сообщении.
Кубок Украины по легкой атлетике в помещении, который состоялся 11 февраля в Киеве — один из главных национальных стартов зимнего легкоатлетического сезона. К тому же Кубок стал одним из этапов отбора на чемпионат Европы в помещении, который состоится 3 — 5 марта в Белграде (Сербия).
Соревнования впервые были только личными — без подвода командного зачета среди областей. Победители в каждом виде награждались кубками. Всего было разыграно 26 кубков.