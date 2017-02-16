Студентка агроуниверситета заняла третье место на Кубке Украины по легкой атлетике

| 16.02.2017 | Спорт | Комментариев нет

Спортсменка выступала на дистанции 400 метров.
Студентка Житомирского национального агроэкологического университета Анна Дроздова заняла третье место на Кубке Украины по легкой атлетике в помещении. Об этом сообщила пресс-служба университета.

По информации пресс-службы, спортсменка выступала на дистанции 400 м.

«Прошлый год для Анны завершился не менее успешно: на дистанции 400 метров девушка стала чемпионкой Житомирской области, в составе сборной команды области в эстафете 4 х 100 метров и 4 х 400 метров она заняла первое место и дважды стала чемпионкой Украины, получила стипендию городского головы и была в числе лучших спортсменов агроунверситету «, — говорится в сообщении.

Кубок Украины по легкой атлетике в помещении, который состоялся 11 февраля в Киеве — один из главных национальных стартов зимнего легкоатлетического сезона. К тому же Кубок стал одним из этапов отбора на чемпионат Европы в помещении, который состоится 3 — 5 марта в Белграде (Сербия).

Соревнования впервые были только личными — без подвода командного зачета среди областей. Победители в каждом виде награждались кубками. Всего было разыграно 26 кубков.

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