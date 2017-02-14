Тому, кто заявит о краже электроэнергии, готовы платить денежное вознаграждение
Говорят, что «горячая» линия — анонимна.
При обнаружении подозрения на несанкционированные подключения, каждый добросовестный житель области может сообщить об этом на анонимную «горячую» линию. Если факты подтвердятся, такое лицо готовы премировать. Об этом рассказал председатель правления ПАО «ЭК» Житомироблэнерго «Алексей Шекета в интервью, которое опубликовано на официальном сайте компании.
Несмотря на то, что в некоторых компаниях проходят месячники добровольной сдачи незаконных устройств и внеучетных подключений, где потребитель освобождается от ответственности, в «Житомироблэнерго» от такой практики отказались.
«Мы не будем объявлять никаких« амнистий ». По моему убеждению — раз ты использовал незаконно — плати по полному. И за себя, и за того, которого еще не обнаружили. Тем более мы не имеем права увольнять потребителя от штрафных санкций, поскольку электроэнергия является государственная. И я бы добавил — что мы готовы платить вознаграждение тем потребителям, которые нам заявляют о подозрениях на кражу электроэнергии. Ведь не всем приятно — когда напряжение «проседает», потому, что сосед включил подогрев дорожек к своему гаражу или положил на провода для сварочных работ », — сказал Шекета.
По его словам, сейчас очень просто проявлять такое потребление. Есть достаточно много методов, новейших приборов, систем контроля и анализа. Ведь сводя баланс электроэнергии — можно четко определить — где эта электроэнергия не учитывается.
Известно, что суммы штрафов могут достигать десятки, а иногда и сотни тысяч гривен. К воров электроэнергии могут применять исправительные работы и реальное ограничение свободы сроком до 3 лет.