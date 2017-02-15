Трагедия в Черняховском районе: мать и ее сын погибли во сне, надышавшись дыма
15.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
Причиной гибели стал обогреватель.
В Черняховском районе 13 февраля в результате отравления угарным газом погибли 84-летняя женщина и ее сын. Об этом сообщил главный специалист управления гражданской защиты населения облгосадминистрации Николай Минчук.
«Женщина 1933 рождения, а ее сыну было 49 лет. Как выяснилось, смерть людей наступила через электрический обогреватель, от которого загорелся диван. Предварительно установлено, что ложась спать, хозяева здания не полностью потушили очаг возгорания, диван продолжал тлеть. Мать и ее сын погибли во сне, надышавшись дыма. Поэтому призываем граждан быть осмотрительными при использовании электроприборов! », — Рассказал Минчук.