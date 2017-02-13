Трех сталкеров задержали житомирские пограничники при пересечении зоны отчуждения
Экстрималам придется отвечать перед законом.
Житомирские пограничники совместно с представителями Национальной полиции 10 февраля обнаружили и задержали трех граждан Украины при пересечении заградительного забора тыловой границы зоны отчуждения и обязательного отселения. Об этом сообщила пресс-служба Житомирского пограничного отряда.
«Граждан задержали на участке ответственности отдела пограничной службы« Иванков »Житомирского пограничного отряда. Правонарушителями оказались жители Житомирской и Харьковской областей, которые пытались попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха. Сейчас задержанные доставлены в подразделение Национальной полиции. Теперь за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению «экстрималам» придется отвечать перед законом », — говорится в сообщении.