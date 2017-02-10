У Октября в День влюбленных бесплатно будут тестировать на ВИЧ
В Житомире состоится социально-оздоровительная акция «В сердце живет любовь».
На площадке у кинотеатра «Октябрь» 14 февраля состоится информационно-просветительская, социально-оздоровительная художественная акция «В сердце живет любовь», посвященной Дню святого Валентина — дню всех влюбленных. Об этом сообщила пресс-служба управления здравоохранения облгосадминистрации. Мероприятие продлится с 12:00 до 14:00.
«У кинотеатра «Октябрь» будет установлена мобильная амбулатория с бесплатного консультирования и тестирования на ВИЧ и другие опасные инфекции быстрыми тестами. Кроме того, все желающие смогут проконсультироваться у специалистов областного центра профилактики и борьбы со СПИДом Житомирского областного совета и «Клиники дружественной к молодежи» города Житомира по предупреждению рискованного поведения и безопасных половых отношений и получить бесплатно средства защиты «, — говорится в сообщении.
На территории площадки развернется импровизированное городок здоровья, красоты и успеха, состоится телевизионное экспресс-интервью влюбленных пар, которые получат тематические подарки для безопасного любви, молодежный тематический флешмоб «В сердце живет любовь». Также в рамках мероприятия состоится мастер-класс по уличному фитнеса с участием сертифицированного инструктора по скандинавской ходьбы. В художественной программе примут участие певцы и музыканты города Житомира.
Справка: организаторы акции — управление культуры городского совета при поддержке Житомирского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, просветительского отдела областного медицинского центра здоровья и спортивной медицины, областного центра профилактики и борьбы со СПИДом, «Клиники дружественной к молодежи »города Житомира, общественных организаций (« Перспектива »,« Территория, здоровья красоты и успеха »,« Трезвый Житомир »,« центр Здоровой Молодежи »,« Женский информационно-консультативный центр »), благотворительных организаций (Всеукраинская благотворительная организация« АСЕТ »,« Планета для детей »), благотворительных фондов (« Пусть твое сердце бьется »,« Миссия в Украине »).