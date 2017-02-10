У житомирского предпринимателя обнаружили более тонны фальсифицированного алкоголя
Фальсификат делал просто в гараже.
Налоговики и прокуратура Житомирской области обнаружили подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя в одном из гаражей Житомира. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Житомирской области.
«Установлено, что предприниматель в специально оборудованном подпольном цехе на территории гаражного кооператива в Житомире незаконно изготавливал подакцизные товары.
В ходе проведенных прокуратурой и фискальной службой обысков в месте изготовления алкогольной продукции, изъято более 1,2 тонны фальсифицированных алкогольных напитков, компоненты и оборудование для их производства », — говорится в сообщении прокуратуры.
Криминалистическая экспертиза установила, что фасованные в гараже напитки были фальсифицированы под водку и не соответствуют требованиям государственных стандартов.
Прокуратура области готовит ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения.