У звягельских каратистов — четыре награды на турнире в Харькове
5 февраля в Харькове прошел крупнейший в последние годы по количеству спортсменов и стран-участниц турнир «Харьков OPEN-2017». Дворец спорта «Локомотив» собрал под своей крышей 779 спортсменов из Польши, Словакии, Беларуси, Грузии, Бельгии и Франции.
Команда из Новоград-Волынского в составе 5 спортсменов прибыла за день до соревнований, чтобы иметь возможность восстановить силы после изнурительной дороги, — рассказал «Звягелю» тренер Вадим Рыбачок.
Первую награду получил 12-летний Дмитрий Коваль, который провел четыре победные поединки, однако в финале уступил более опытному сопернику. В итоге — второе место.
Следующей включилась в соревнование призер чемпионата Украины Александра Толченова. Но на этот раз она выступала в другой весовой категории. Несмотря на это, она тоже пробилась в финал, в котором после ничьей 0: 0 уступила по решению судей — 4: 1.
Третью медаль для звягельских команды получил Николай Иванов. Досадная ошибка на последней секунде полуфинала не дала ему возможность прорваться в решающий поединок. Зато в поединке за третье место Николай уже своего шанса не упустил.
А самой престижной наградой стало призовое место Андрея Хромушина, который получил «бронзу» в категории среди взрослых спортсменов.
«Андрей вернулся после длительного перерыва и получил на этих соревнования почетное третье место, которое для нашей команды и лично для него — на вес золота», — прокомментировал успех воспитанника Вадим Рыбачок.
Еще один спортсмен — Сергей Ганношин, к сожалению, остался без награды, но продемонстрированные им сила и характер дают основания надеяться на лучшее в дальнейших турнирах.
Поездка состоялась при поддержке управления по делам семьи, молодежи, физической культуры и спорта Новоград-Волынского городского совета.