Убегая от полиции, похитители застряли в снежном сугробе
Полиция задержала злоумышленников, которые похищали авто.
Четверо жителей Черняховского района за ночь пытались обокрасть и угнать два автомобиля в Радомышле. Убегая от полицейских, они попали в снежную ловушку и были задержаны. Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Житомирской области.
Первая попытка угона автомобиля оказалась неудачной — в припаркованном возле дома владельца транспортном средстве сработала сигнализация. Мужчина сообщил об этом факте правоохранителям. Однако пока полицейские осматривали место происшествия, о попытке угона автомобиля сообщил другой житель Радомышля. Вызов поступил из соседнего квартале районного центра.
— Поняв, что это могли быть лица, причастные и к предыдущему преступления, было принято решение привлечь на их задержание дополнительные наряды полиции. Сориентироваться в ситуации изрядно помогли установленные в рамках проекта «Безопасный город» камеры видеонаблюдения, в объективы которых попала ВАЗа, что отъехала с места происшествия и на скорости двигалась в направлении выезда из города, — рассказал руководитель Радомышльского отделения полиции Дмитрий Никурадзе.
Машину похитителей полицейские заметили на дороге. Требование остановиться владельцы авто проигнорировали, поэтому правоохранители бросились вдогонку беглецам. Последние пытались оторваться от преследования через поле уже за городом, однако их попытка оказалась неудачной из-за снежного заноса. Автомобиль просто застрял в снегу.
В салоне автомобиля находились четыре молодые с Черняховского района в возрасте от 20 до 25 лет. Задержанные признали свою вину и признались в содеянном. Согласно действующего уголовного законодательства им может грозить до 5 лет лишения свободы.