Училища Житомира объединят и создадут 4 региональные центры
В Житомире планируют создать четыре региональных центра профессионально-технического образования, должны заработать уже с 1 сентября этого года. Об этом сообщила пресс-служба областного совета.
По информации пресс-службы, вопрос создания региональных центров профессионально-технического образования в областном центре обсуждался 13 февраля на совещании в областном совете с участием заместителя Министра образования и науки Украины Павла Хобзея.
«По предложениям города, в Житомире планируется создать четыре региональных центра профессионально-технического образования. В частности, центр профессионально-технического образования в сфере обслуживания, промышленно-технического, инженерно-строительного направлений и центр многопрофильной профессионально-технического образования», — говорится в сообщении.
По словам Павла Хобзея, в Житомире есть училища, в которых учатся менее 200 учеников. С учетом этого будут создаваться региональные центры, которые объединят училища, имеют родственные группы обучения.
В этом году профтехобразование будет финансировать область и областной центр. Дополнительно из госбюджета будет поступать образовательная субвенция, которая предоставляется на получение среднего образования ученикам, окончившим девять классов.
Как сообщила пресс-служба Житомирского городского совета, в настоящее время в городе функционирует 10 ПТУ. С прошлого года их финансирование полностью было возложено на городской бюджет и выделено на их финансирование более 76 млн грн.