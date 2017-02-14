Ужасное ДТП в Малинском районе: погибли 45-летняя женщина и ее 14-летний сын
Сейчас идет выяснение причин и обстоятельств происшествия.
Вблизи села Украинское, что в Малинском районе, 13 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате наезда иномарки погибли женщина и ее 14-летний сын. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.
«Трагедия произошла около 18:30 на 92 км автодороги Киев-Ковель-Ягодин. По предварительной информации, водитель автомобиля «Mercedes S 400», 27-летний киевлянин, двигаясь в направлении Коростеня, совершил наезд на двух пешеходов, которые находились на проезжей части дороги. В результате ДТП пешеходы, 45-летняя жительница столицы и ее 14-летний сын получили травмы, от которых погибли на месте происшествия. На месте происшествия работали следственно-оперативные группы ГУНП и Миланского отделения полиции », — говорится в сообщении.
Сейчас идет выяснение причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.