В 2016 году на Житомирщине ликвидировали 2880 пожаров и спасли 48 человек
9 февраля в Житомирской областной государственной администрации состоялось собрание должностных лиц органов исполнительной власти и органы местного самоуправления по итогам работы в сфере гражданской защиты в 2016 году под председательством заместителя главы области Алексея Ясюнецького.
Об этом сообщает В ДСНС Украины в Житомирской области.
Начиная совещание, начальник управления гражданской защиты населения облгосадминистрации Сергей Безносюк отметил, что 2016 — год гражданской защиты в объединенных территориальных общинах области. Кроме того, отметил полном проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны.
О готовности спасателей Житомирщины к действиям по назначению, проблемные вопросы и пути их решения доложил заместитель начальника Управления ДСНС в области Олег Держанивський. В частности, он отметил, что в 2016 году удалось ликвидировать 2,8 тыс. пожаров, во время которых были спасены жизни 48 жителям Житомирщины и материальных ценностей на сумму 228 млн. грн. В прошлом году от различных опасных факторов удалось спасти 200 человек и ликвидировать последствия 8 чрезвычайных ситуаций, зарегистрированных на территории региона. Группой пиротехнических работ Управления выявлено и уничтожено 940 единиц боеприпасов. В связи с возможными осложнениями погодных условий зимнего периода, непредсказуемого возникновения чрезвычайных ситуаций, в Управлении, в состоянии постоянной готовности к действиям по назначению, находится около 230 человек личного состава и 60 единиц пожарной и специальной техники.
Вызывает большое беспокойство состояние пожарной безопасности в сельской местности и единственный путь их решения — создание подразделений местной пожарной охраны. На сегодняшний день ярким примером профессионального и эффективного подхода к делу является Новоборовский объединенная территориальная община Хорошевского района. — В 2015 году мы получили диплом за I место в практике «Сотрудничество общин в организации местной пожарной охраны», — рассказывает начальник местной пожарной охраны пгт Новая Боровая Олег Журавский. — После этой победы мы начали делиться опытом с коллегами всей страны. Благодаря плодотворному сотрудничеству и профессиональном подходе к работе, мы уже 7 год подряд спасаем жизнь и имущество людей от огненной стихии. Первоочередная задача, которую мы сейчас ставим перед собой — покупка нового пожарного автомобиля.
О комплектовании учебно-методического центра гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности области слушателями по функциональному обучению в сфере гражданской защиты в 2016 году отчитался начальник НМЦ ЦЗ и БЖД области Игорь Левчук, который призвал обеспечить принцип обязательности обучения, повышения квалификации в сфере гражданской защиты всех категорий руководителей.
По итогам работы в 2016 году грамотами облгосадминистрации были награждены Житомирская, Коростенский городские и Коростенский, Новоград-Волынский районные звенья территориальной подсистемы единой государственной системы гражданской защиты области. Кроме того, за плодотворное сотрудничество в укреплении гражданской защиты области отмечено грамотами Управления ДСНС в области двух сотрудников Романовской и Чудновского райгосадминистраций и Новоград-Волынском городскую коммунальную спасательную станцию на водных объектах. По результатам служебной деятельности в 2016 году также были определены лучшие оперативно-спасательные подразделения Управления ДСНС в области.