В 2016 году на Житомирщине почти 394 тыс. пенсионеров своевременно и в полном объеме получили выплаты
Областная коллегия Пенсионного фонда Украины в Житомирской области прошла вчера, 6 февраля в Коростене, участие в которой приняли председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный, заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Ярослав Лагута и руководство района.
На заседании были подведены итоги работы органов Пенсионного фонда Украины в Житомирской области за 2016 год. За прошлый год обеспечено своевременное и в полном объеме финансирование выплат пенсий и денежной помощи с учетом их повышений 393,8 пенсионеров области, в том числе 25,9 тыс. Пенсионеров силовых структур, сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.
Также вырос средний размер пенсий на 136,26 грн или на 8,8% и на 1 января 2017 и составляет — 1 млн 682,63 тыс. Грн.
Председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный рассказал о достижениях намеченных планов на 2016 год, обозначил основные задачи на новый 2017, отдельно остановился на проблемных вопросах и отметил важность работы всех звеньев Пенсионного фонда Украины для лучшего обслуживания населения.