В автомобиле, который полицейские остановили в Житомирском районе, обнаружили похищенного
Похитителям грозит до 5 лет тюрьмы.
В Житомирском районе 15 февраля полицейские остановили автомобиль «Mersedes Benz» за нарушение правил дорожного движения. В салоне находились пятеро мужчин, один из которых был с видимыми следами избиения и порезами. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области.
По информации пресс-службы, выяснилось, что мужчину только что было похищено в одном из сел района. Водитель и трое пассажиров авто задержаны. Пострадавший доставлен в больницу.
«Предварительно установлено, что четверо молодых людей, около 13:00, в селе Глубочицы нанесли телесные повреждения 24-летнему мужчине и силой затолкали в автомобиль« Mersedes Benz Е 220 », угрожая расправой. Впоследствии медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы и резаные раны живота «, — говорится в сообщении.
Автомобиль с потерпевшим полицейские остановили на автодороге Житомир — Могилев-Подольский примерно за полчаса в районе села Заречанах во время отработки территории области. В салоне, кроме потерпевшего, находились еще четверо мужчин — жители поселка Новогуйвинского в возрасте от 28 до 33 лет.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незконне лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемые задержаны в соответствии со ст. 208 (задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
В соответствии с законодательством такие действия наказываются ограничением или лишением свободы на срок до 5 лет.