В Бердичеве спасатели ликвидировали пожар в бесхозном доме

| 02.02.2017 | Новости | Комментариев нет

2 февраля в 1:25 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в бесхозного дома в г. Бердичев.

На момент прибытия подразделения ДСНС огнем была охвачена половина крыши здания. Осложнялась ситуация высокой пожарозагруженостью — чердак был завален вещами домашнего обихода, сообщает пресс-служба ДСНС Украины в Житомирской области.

Усилиями пожарных в 02:00 пожар удалось локализовать. Соседи сообщили, что в данном доме часто находились бездомные и накануне они видели одного из них в середине. Спасателям пришлось провести поисковые работы во время разборки конструкций, однако погибших и травмированных они не обнаружили.

В 07:00 пожар был ликвидирован. Специалисты ДСНС не допустили увеличение масштабов возгорания. Огнем уничтожено 30 кв. м крыши.

Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Окончательная причина пока устанавливается специалистами.

Tags:, ,

Related Posts

About The Author

gpravda