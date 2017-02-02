В Бердичеве спасатели ликвидировали пожар в бесхозном доме
2 февраля в 1:25 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в бесхозного дома в г. Бердичев.
На момент прибытия подразделения ДСНС огнем была охвачена половина крыши здания. Осложнялась ситуация высокой пожарозагруженостью — чердак был завален вещами домашнего обихода, сообщает пресс-служба ДСНС Украины в Житомирской области.
Усилиями пожарных в 02:00 пожар удалось локализовать. Соседи сообщили, что в данном доме часто находились бездомные и накануне они видели одного из них в середине. Спасателям пришлось провести поисковые работы во время разборки конструкций, однако погибших и травмированных они не обнаружили.
В 07:00 пожар был ликвидирован. Специалисты ДСНС не допустили увеличение масштабов возгорания. Огнем уничтожено 30 кв. м крыши.
Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Окончательная причина пока устанавливается специалистами.