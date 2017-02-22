В бункере Сталина и сегодня исчезают люди
Вход в подземную резиденцию охраняют, но попасть туда можно.
В декабре 1935 года, в Коростене Житомирской области начали строительство грандиозного военного сооружения — подземного бункера, в котором изначально планировалось разместить командный пункт управления городом. И сегодня над ним витает аура какой-то необъяснимой опасности, с «появилась здесь, пожалуй, еще на заре веков, когда Коростень был столицей древнего славянского княжества.
Главное сооружение генерала Карбышева
Войдя в 1941 году в город немецкие оккупанты то обходили бункер десятой дорогой. И даже сегодня в его лабиринтах таинственное пропадают люди. Местные жители рассказывают страшный случай, когда не так давно парень с девушкой спустились в бункер, но обратно так и не вышли. Через несколько дней их нашли мертвыми. На их бледных лицах застыл страх … — Строительство объекта было начато в 1935 году и закончилось в 1937-м, — рассказывает комендант защитного пункта управления Коростеня Алексей Иванович Кровяков. — Руководил строительством известный генерал Карбышев, в то время еще полковник. Древлянские пещеры располагались в 17-метровой толще гранита. В лабиринты затем залить бетон, и толщина стен увеличилась еще на полтора метра. О размерах объекта можно было судить по таким цифрам: длина внутренних коридоров от главного входа к запасному выходу — 106 метров, количество комнат — 28.
Пункт управления был полностью оборудован автономными системами жизнеобеспечения: отоплением, водопроводом с собственным резервуаром, канализацией, телеграфной связью, радиоточками, продовольствием … Мало того, от бункера во всех направлениях шли подземные ходы в разные концы города и за его пределы. Были подведены 50 пар телефонных аппаратов, поставлено 20 телефонных розеток, связь была тогда со всем Советским Союзом. Если здесь замкнуть, можно было без проблем выдержать многомесячную осаду. Что и доказали наши бойцы в начале Великой Отечественной войны …
Немцы жить в нем не стали
Алексей Иванович рассказал очень интересную историю.
— Нет, бункер, если можно так выразиться, не участвовавшего в активной обороне города, управление боевыми действиями отсюда не велось. Но его «боевые возможности» как нельзя лучше характеризует следующий эпизод. Когда в Коростень вошли немецкие войска, сопротивления им особого никто не оказывал. Кроме разве что шестнадцати бойцов, организовали оборону в здании местной поликлиники. В конце концов немцы поднажали, и наши бойцы через подземный ход пошли в бункер, где и заперлись. Как штурмовали немцы твердыню, у них ничего не получалось, только несколько сотен своих солдат под железобетоном положили. А наши с бункера постреливают себе из одного-единственного пулемета и, так сказать, смоквы немцам крутили так посмеивались. Немцы увидели, что ничего у них не получается, и пустили в бункер ядовитый газ. Нашим бойцам пришлось оставить крепость и уйти подземельями из города. Только тогда немцы попали в бункер. Только вот что странно: оккупанты почему-то не использовали столь значительный шедевр военной инженерии для своих нужд, как это произошло, например, с советским командным пунктом на «рубеже Сталина» в селе Михайловка под Винницевший в Житомире Гиммлер избрал местом своей дислокации поселок Гуйва, где построил собственный бункер, а Коростенским, пожалуй, не заинтересовался.
Почему? Многие из этих «почему». Например, Коростенский бункер по своим размерам и инженерными характеристиками превосходит тот же «Вервольф», но немцы никак не «употребляли» объект. — Бункер был разграблен, разрушен, — рассказывает Алексей Кровяков. — Иногда сюда заходили партизаны, хотя это было связано с большим риском: немцы внутри не ерзали, как чего-то боялись, зато газ пускали, чтобы никто в галереях не решился прятаться. После освобождения Коростеня в бункере некоторое время жили люди, больше им жить было негде. Тогда все внутри было закопчены, разбито. Власти обратили на данный объект внимание только в 1984 году. Решено было использовать его по прямому назначению и переоборудовать под запасной защищенный пункт управления. Была составлена смета, выделено три миллиона советских рублей. И объект до февраля 1986 был восстановлен. Стены, правда, пришлось красить несколько раз за большой влажности. Но сегодня он отреставрирован процентов на 90 и находится под охраной.
Оккупанты боялись гномов
— Вы, можно сказать, в силу своей работы живете в бункере. Чувствовали ли вы присутствие здесь чего-то необычного? По вашему мнению, чего или кого могли бояться немцы? — Лично я не чувствую здесь ничего необычного. Призраков здесь нет, в этом я вас уверяю. Старожилы Коростеня говорили, что немцы боялись … гномов: утверждали, что к древлянам в этих местах жил неизвестный народ и именно он прорыл эти пещеры. Якобы там, в подземельях, стояло капище этого народа.
— Но люди-то пропадают …
— Потому что суются в неисследованные места. С самого бункера ведут подземные ходы в те части подземелий, которые не использовались в качестве составных частей объекта. Сегодня, чтобы избежать подобных случаев ходы замурованы.
— Кроме исчезновения людей что-нибудь непонятно можете вспомнить?
— Ну разве что, когда замуровивали вход, строители слышали какие-то странные звуки из галереи — то стон, не то плач. Но это мог быть и обычный сквозняк …
КСТАТИ ГОВОРЯ
Была здесь ставка генералиссимуса?
В пользу этой версии говорят следующие факты. Первый: Коростенский объект является почти точной, но во много раз уменьшенной копией «запасной столицы» Сталина в Жигулях под Самарой. «Запасная столица» располагалась на глубине 170 метров в гранитной толще и в отличие от Коростенского бункера была вполне рукотворной. Зачем Сталину нужна была «запасная столица», точно неизвестно до сих пор.
Если верить некоторым исследователям, например Виктору Суворову, объект «Жигули» был построен как командный пункт Верховного Главнокомандующего на случай начала вторжения Красной Армии в Европу. Последний факт сейчас не выглядит таким уж фантастическим. Вспомним такие знаменитые шлягеры военных лет, как, например, «Смуглянка». Текст этой песни, по некоторым данным, был написан еще до начала войны — в 1940 году. Это в каком таком «молдаванском партизанском отряде» идет речь, если войны никакой и нету? Она началась только через год … История в данном случае выглядит достаточно «темной» наукой. В нашем бункере, кроме его странной схожести с «Жигулевское» объектом, есть еще одна интересная деталь. Здесь есть помещение, состоящее из двух комнат (все остальные — однокомнатные). Одна из них — приемная, вторая — рабочий кабинет начальника, командира пункта управления. Вроде все так и должно быть, но … Вот этот самый рабочий кабинет в свое время был облицован специальной плиткой, пол застелен паркетом, а мебель в кабинете были кожаные, как и в сталинской резиденции в Жигулях.
Мебель вынесли немцы, а плитку со стен и паркет с пола до основания гораздо позже местные жители. И вот вопрос: для кого предназначался кабинет? Типичные помещения для военных генералов и даже маршалов оборудовали несколько иными стандартами, с удобствами, но без излишней роскоши. Если верить тому же Суворову, то после вторжения Красной Армии на Запад ставка Верховного Главнокомандующего должна была бы переместиться ближе к наступающих войск. Такие законы войны. И не исключено, что комнаты в Коростенском бункере готовились именно для товарища Сталина. Правда, с одной поправкой: «не исключено» не означает, что это было. — Мы пересмотрели много документов по этому поводу, — рассказывает Алексей Кровяков. — Но так и не смогли найти информацию, кому принадлежал этот бункер. То сюда приезжал Сталин — вероятность очень маленькая. Официальных — документальных — подтверждений нет. По всем данным, Сталин тут не появлялся вообще.