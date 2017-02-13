В Черняховском районе 63-летний мужчина не смог выйти из горящего дома
13.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
Его тело нашли возле дверей.
В селе Плехов Черняховского района 11 февраля в деревянном доме погиб 63-летний мужчина. Об этом сообщила пресс-служба управления ДСНС в Житомирской области.
По информации пресс-службы, о пожаре спасателям сообщила соседка владельца дома, которая заметила, что из окон дома выходит дым.
«Во двор крестьяне уже вынесли тело погибшего мужчины. Им оказался 63-летний владелец жилья. Его нашли в комнате. Хозяин лежал на полу у двери. Вероятно, он пытался выбраться из помещения, но не смог «, — говорится в сообщении.
На пожаре работали 4 спасателя. В результате происшествия огнем уничтожено 7 кв. м потолка и повредил имущество. Предварительно установлено, что причиной пожара могло стать короткое замыкание в электросети.