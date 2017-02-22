В ДТП в Олевском районе травмированы три человека
Один из водителей не предоставил преимущество в движении.
В Олевском районе 21 февраля около 13:00 ч. произошло ДТП, в котором столкнулись две иномарки. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области.
По информации пресс-службы, происшествие случилось на 219 км автодороги Киев — Ковель.
«По предварительным данным, водитель автомобиля« Volkswagen lt35 », 48-летний житель города Ровно, двигаясь в направлении города Ковеля, при совершении маневра поворота на перекрестке не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем« Ford Transit »под управлением 57-летнего жителя Волынской области », — говорится в сообщении.
В результате ДТП травмы получили оба водителя и пассажирка автомобиля «Ford», 56-летняя Волынь. Они были госпитализированы в Олевской больницы.
Сейчас идет выяснение обстоятельств происшествия.