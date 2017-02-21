В Емильчинском районе в собственном доме сгорел мужчина
Утром 20 февраля 7:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в с. Мокляки Емильчинского района.
Об этом сообщает В ДСНС Украины в Житомирской области.
На момент прибытия пожарных, в середине кирпичной доме наблюдалось сильное задымление. Спасателям пришлось использовать аппараты на сжатом воздухе для защиты органов дыхания. В 11:37 пожар локализован. На кровати в одной из жилых комнат специалисты ДСНС обнаружили мужчину без признаков жизни. Им оказался сын владелицы 1973 года, временно проживал сам.
В 12:15 пожар был ликвидирован. Огнем уничтожено кровать, 6 кв.м пола, повреждены некоторое домашнее имущество.
По предварительной информации возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем при курении. По словам соседей, погибший злоупотреблял спиртными напитками и курил в постели. Окончательная причина пожара устанавливается.