В этом году 4 жителя области умерли от переохлаждения
09.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
Очередная трагедия в Черняховском районе.
С начала года от переохлаждения умерли уже 4 человека и пострадали 17 человек. Очередное несчастье произошло 5 февраля в селе Троковичи Черняховского района. Об этом сообщил главный специалист управления гражданской защиты населения облгосадминистрации Николай Минчук.
«В травматологическое отделение райбольницы с диагнозом: отморожение обеих стоп госпитализирован местный житель 1961 года. В райгосадминистрации сообщили, что человек еще находится в больнице. Состояние больного нормализовалось», — сообщил Минчук.