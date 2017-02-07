В государственную собственность возвращено имущественный комплекс хлебоприемного предприятия стоимостью 7,7 млн грн
Прокуратурой Житомирской области принимаются системные меры представительского характера с целью защиты интересов государства.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.
В частности, при осуществлении мониторинга состояния законности в сфере государственной собственности выявлен факт противоправной передачи в частную собственность имущественного комплекса хлебоприемного предприятия площадью более 11 тыс кв. стоимостью 7,7 млн грн.
Речь идет о том, что в 2012 году решением исполнительного комитета Бровкивського сельского совета Анрушивського района, в нарушение требований Закона Украины «Об управлении объектами государственной собственности», предоставлено публичному акционерному обществу разрешение на оформление права частной собственности на имущественный комплекс, находящийся в государственной собственности.
С целью возвращения имущества в государственную собственность, органами прокуратуры в интересах Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, заявлен иск о признании недействительным и отмене указанного решения и свидетельства на право собственности на объекты недвижимого имущества, выданного обществу, в удовлетворении которого судом отказано.
Принципиально отстаивая интересы государства, прокуратура области обжаловала решение суда первой инстанции в Ровенский апелляционный хозяйственный суд, которым вынесено постановление об отмене отказа и удовлетворения иска в полном объеме.
Таким образом, при вмешательстве прокуратуры, в собственность государства возвращено имущество хлебоприемного предприятия площадью более 11 тыс кв. м