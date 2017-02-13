В Коростене будут судиться за детский лагерь, который городской совет продал в 2013 году
Покупатель не выполнил ряд обязательств.
Коростенский местная прокуратура заявила иск в суд о расторжении договора купли-продажи бывшего детского лагеря из-за невыполнения покупателем обязательств. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.
Речь идет о комплексе зданий и сооружений бывшего детского лагеря отдыха «Дружба», что в селе Пугачивци Коростенского района. По результатам изучения состояния законности в сфере государственной и коммунальной собственности, местной прокуратурой выявлены нарушения требований действующего законодательства и условий договора
«Речь идет о том, что в 2013 году Коростенской городским советом заключен договор купли-продажи указанного комплекса зданий общей стоимостью 177 тыс. грн. По условиям договора, покупатель должен выполнить ряд обязательств. В частности, оформить договор пользования земельным участком под объектом приватизации, в пользу балансодержателя провести его страхования, обеспечить содержание зданий и прилегающей территории в надлежащем противопожарном и санитарном состоянии, соблюдать требования по экологической безопасности и охраны окружающей природной среды. А самое главное — покупатель обязался ввести объект приватизации в эксплуатацию и начать его целевое использование как детского оздоровительного центра еще до конца декабря 2015 года. Однако, срок обязательств истек, а покупатель ни условия договора не выполнил », — говорится в сообщении.
Коростенской местной прокуратурой, с целью прекращения бесхозяйственного использования зданий и возвращения их в коммунальную собственность, приняты меры представительского характеру.На настоящее время иск находится на рассмотрении в суде.