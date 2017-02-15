В Коростене полицейские поймали вора-рецидивиста
В настоящее время установлено, что 27-летний житель с. Бондаровка причастен к ряду краж, совершенных как в родном селе, так и в районном центре. Продолжаются досудебные расследования.
11 февраля в Коростенский отдел полиции обратились двое жителей района с сообщениями о кражах их имущества, сообщает отдел коммуникации полиции в Житомирской области.
Как выяснилось, ночью из подсобного помещения, принадлежащего 84-летнему жителю с. Бондаровка, было похищено электродвигатель. А из дома, расположенного в этом же населенном пункте, и который принадлежит 45-летнему жителю района, было похищено TV-тюнер и чугунные кастрюли. Вор попал внутрь, повредив оконное стекло.
На местах событий работала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители изъяли следовую информацию.
В результате проведенных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили, что к совершению злодеяний причастен 27-летний местный житель.
— Как было установлено, мужчина совершил еще и другие кражи, — сообщил начальник Коростенского отдела полиции Александр Гаевой. — В частности, уже есть информация о его причастности к похищению имущества из гаражей жителей нашего районного центра. Он срывал навесные замки и выносил оттуда посуду, электрокабель, консервацию, а в одном из случаев украл даже люстру.
В рамках досудебного расследования уголовных производств по ст. 185 (кража) УК полицейские проверяют информацию о причастности мужчины к другим правонарушениям, совершенным на территории района. Также правоохранители установили 24-летнего сообщника мужа, поэтому проводится проверка и по этой обстоятельства.
Согласно действующему законодательству подозреваемому может грозить лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.