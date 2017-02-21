В Коростене задержали подозреваемого в убийстве таксиста
Мужчине светит пожизненное заключение.
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 54-летнего таксиста, которого нашли в Коростенском районе. Тело мужчины было обнаружено с колото-резаными ранами 10 января. Автомобиль нашли в нескольких километрах от села с механическими повреждениями. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.
«Сообщение об обнаружении тела мужчины с признаками насильственной смерти в одном из сел Коростенского района поступило в местный отдел полиции около 20 часов 10 января. На месте происшествия работали следственно-оперативные группы ГУНП и Коростенского ОП. При осмотре на теле погибшего, как выяснилось жителя райцентра, было обнаружено несколько колото-резаных ран. Соответствующая информация была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Во время первоочередных мероприятий полицейские нашли автомобиль убитого с механическими повреждениями в кювете на обочине автодороги близ села Мединовка. В дальнейшем оперативники и следователи провели ряд следственно-розыскных мероприятий, необходимых для выяснения обстоятельств тяжкого преступления и установлению лица, причастного к его совершению », — говорится в сообщении.
Так, стало известно, что в тот роковой вечер погибший взял заказ на доставку клиента в одно из сел района, где впоследствии и нашли его тело. Его пассажир, как впоследствии выяснилось, вместо рассчитаться с водителем, нанес ему ножевые ранения и покинул мужчину, оттянув тело с дороги к заброшенной постройке, а сам поехал на его автомобиле «ЗАЗ VIDA». Впрочем, петляя бесцельно по заснеженным грунтовым дорогам, он несколько раз попадал в сугробы, пока наконец не справился с управлением и, перекинув авто, оказался в кювете. Поняв, что самому машину не вытащить, оставил ее, забрав все ценные вещи водителя.
«Мы установили места нахождения части имущества погибшего: радиостанцию, мобильный телефон, автомагнитолу. Что-то изъяли из ломбарда и укрытия, другое — в новых владельцев. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для окончательного выяснения всех обстоятельств убийства », — рассказал начальник ГУНП Вячеслав Печененко.
Уголовное производство ведется сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса — ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 187 (разбой) и ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Мужчине, который, кстати, является наркозависимым и фигурирует и в производствах, связанных с кражами, может грозить до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.