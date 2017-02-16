В краеведческом музее открылась выставка находок разных эпох
Некоторые нашли в конце XIX века.
В Житомирском областном краеведческом музее с 15 февраля начала работу флэш-выставка «Археологический микс: периоды, эпохи, культуры». Среди находок — ключи, ножницы, ракушки, пуговицы, монеты, украшения, фрагменты посуды и тому подобное.
По словам директора краеведческого музея Романа Насонова, в экспозицию вошли находки экспедиций с конца XIX века до 2012 года.
«Представлены различные временные находки, которые показывают различные культуры, живших на территории нашей области. Сами артефакты собраны не только в Житомире, но и в Овручскому, Житомирской районах. Кроме того, частично представлены находки, обнаруженные во время закладки фундамента будущего музея природы », — рассказал Роман Насонов.
Среди представленных артефактов были и такие, которые нашли на ходе исследований Замковой горы. По словам старшего научного сотрудника музея Александра Тарабукина, впервые исследования этой части Житомира провели в начале 80-х годов. Также ученый попросил передавать в музей различные находки древности.