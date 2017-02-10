В Малине горело помещение общества охотников и рыболовов
10.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
Пожар заметила продавщица магазина.
В Малине 9 февраля горела хозяйственная постройка районной организации Украинского общества охотников и рыболовов. Об этом сообщила пресс-служба управления ДСНС в Житомирской области.
«О возгорании в 14:54 сообщила продавщица соседнего магазина. Она заметила, что горит крыша здания», — говорится в сообщении.
Около часа понадобилось спасателям, чтобы ликвидировать пожар. Огонь мог в любой момент распространиться на большую площадь, ведь в помещении хранились дрова. Пламя успело уничтожить кровлю на площади 20 кв. м и повредить стены здания. Что именно стало причиной возгорания — выясняют специалисты.