В Малине на территории детского сада создали настоящую сказку
Территорию игровой площадки Детский сад № 7 «Ромашка», что в Малине, не узнать. В прошлом году ее украсили разнообразные игровые персонажи: медведи, коньки, лягушки, зайчики, козлики, изготовленные из березы, и тому подобное.
Есть здесь и лакированная кормушка, и раскрашенные домики на курьих ножках, и деревянный тележку, и хозяин и хозяйка, изготовленные из пластиковых вазонных горшков, декоративные березовые ограждения и тому подобное. В ход пошли использованные автомобильные шины, горшки, пластиковые бутылки и другие вещи. А еще лучше стали бордюры, которые обложили гранитными плитами, пишет Житомирщина.
— Такую креативность и неравнодушие проявили родители детей, посещающих это дошкольное учреждение, — рассказала методист отдела образования исполкома Малинского городского совета Наталья Гарбарчук.-Заведующая детсадом Галина Малец вместе с воспитателями сумели организовать родителей, которые, мобилизовав силы, талант и фантазию, воплотили замысел педагогов в жизнь.