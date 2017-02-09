В мэрии говорят, что бишофита, которым посыпают мосты, на зиму не хватит
Во время обильных снегопадов все мосты Житомира коммунальщики обрабатывали бишофитом. Об этом во время своего брифинга 8 февраля сказал советник городского головы Юрий Антипов. Мэрия закупила 8 тонн продукта. Но на всю зиму его не хватит.
«Еще позавчера, когда были обильные снегопады, мы посыпали бишофитом мосты. Это уже второй раз. На Бердичевский моста использовала 60 граммов на метр квадратный. Это, Фактически, двойная доза», — заявил Юрий Антипов.
По его словам, дороги упомянутым препаратом посыпать не будут. Ведь хотят Получить максимально возможный результат от его использования. Закупали всего 8 тонн бишофита, осталось 6.
«Но мы сейчас будем грамотно его использовать. Это недешевое удовольствие. К концу зимы его однозначно не хватит. Это была экспериментальная закупка», — добавил Антипов.
В ближайшее время, пообещал советник городского головы, коммунальщики посчитают, сколько еще бишофита нужно и объявят тендер.
Напомним, что дворники КПЖРЭП НЕ справляются с уборкой снега. КП «Управление автомобильных дорог» Житомирского городского совета заплатит деньги частному предпринимателю за Расчистка дорог от снега.