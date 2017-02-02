В Народичах спасатели заботятся о безопасности рыбаков, находящихся на замерзших водоемах
Несмотря на низкие температурные показатели, желающих порыбачить на водоемах области не становится меньше.
Однако не все граждане помнят о собственной безопасности. Они, как всегда, обосновывают свое тихую охоту, несмотря на риск для жизни — тонкий лед, места с постоянным течением и т.д., сообщает пресс-служба ДСНС Украины в Житомирской области.
Работниками ДСНС Житомирщины постоянно проводится информационно-разъяснительная работа по предупреждению гибели и травмирования людей во время пребывания на водоемах. Так и сегодня, народицкие спасатели совместно с представителями средств массовой информации в очередной раз вышли на реку Уж с целью доведения до рыбаков правил безопасного поведения, методики оказания первой медицинской помощи пострадавшему при утоплены и переохлаждении. Присутствующим отдыхающим раздавалась наглядная агитация с предупреждающей информацией.
Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что зимняя рыбалка, в случае нарушения правил безопасности, может быть чрезвычайно опасна для вашей жизни. Промерзнуть и простудиться наименьшая из проблем, ожидающих вас на подмерзшими водоемах. Поэтому ни одна радость — ни рыбалка, ни катания на кризис, не стоят самого бесценного — вашего человеческой жизни!