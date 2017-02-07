В Новоград-Волынском растут цены на продукты
Несмотря на морозы, рынки города работают в обычном режиме.
Ощутимо выросла цена на молочную продукцию: молоко — 17-20 грн ./ «пивторачка», сметана — 25-35 грн., Творог — 15-25 грн. / Кусочек, прибавил в цене и сыр — от 120 грн. / кг, и масло — от 100 грн. / кг (пачка качественного продукта перевалила отметку в 35 грн. / 200 г), — пишет «Звягель».
Несколько дешевеют яйца с ферм — 17-21,50 грн. / Десяток, домашние еще в цене — 32-35 грн. / Десяток.
Доступной остается мясная продукция: ошеек и биток — от 75 грн., Грудинка — 48-55 грн., Фарш — 58-60 грн. / Кг, сало — 30-55 грн. / Кг, говядина — 75-100 грн ./кг, кролик — 120-160 грн. / тушка, курица — 90-170 грн. / тушка.
Бойко торгуют живой рыбой: толстолобик — 27-30 грн. / Кг, караси — 25-35 грн. / Кг, карпы — 40-55 грн. / Кг. Замороженная — от 21,50-125 грн. / Кг, соленая — 35-75 грн. / Кг, копченая — от 40-120 грн. / Кг.
Растет цена на картофель — 4-4,50 грн. / Кг, морковь — 5 грн. / Кг, столовая свекла — 4-6 грн. / Кг, фасоль — 5-6 грн. / Стакан, чеснок — 75 грн. / кг, лук — 5-6 грн. / кг, зеленый — 90-100 грн. / кг, капуста белокочанная — 5-6 грн. / кг, пекинская — 14-16 грн. / кг, шампиньоны — 30-35 грн. / кг, лимоны — 42 грн. / кг, апельсины — 28 грн. / кг, бананы — 25-28 грн. / кг, яблоки — 10,50-12.50 грн. / кг, киви — 38-42 грн. / кг . Изюм — 60-85 грн. / Кг, курага — 120-140 грн. / Кг, грецкие орехи — 70 грн. / Литр, мед — 50 грн. / Пол-литра.
Масло на разлив — 24-25 грн. / Кг, сахар — 14,50-16 грн. / Кг, мука — 7-10 грн. / Кг, рис — от 17 грн. / Кг, гречка — от 27 грн. / кг.
Итак, одевайтесь теплее, надевайте — удобнее и айда на рынок за эмоциями и древней традиции торговаться!