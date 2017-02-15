В Новограде запретили брать на митинги животных, которые могут нанести физические повреждения
Исполком утвердил порядок проведения мирных собраний в городе.
В Новоград-Волынском утвердили порядок организации и проведения мирных собраний в городе. Соответствующее решение исполнительный комитет городского совета принял в январе.
«Гражданам, объединением граждан гарантируется право свободно выражать, демонстрировать и распространять свои взгляды, мировоззрение, убеждения и собираться мирно, без оружия для их выражения», — говорится в документе.
Согласно принятому порядку, проводить собрания, митинги, походы и демонстрации граждане могут при условии обязательного заблаговременного извещения об этом городской совет. Срок заблаговременного оповещения должен быть достаточным для того, чтобы в городском совете могли определиться, насколько проведение таких собраний соответствует закону, и в случае необходимости обратиться в суд для решения спорных вопросов.
Участникам мирных собраний запрещается иметь при себе оружие, опасные вещества и предметы, средства наглядной агитации, унижающие честь и достоинство других граждан. Кроме того, нельзя приводить, привозить или приносить с собой животных, которые могут нанести физические повреждения, кроме случаев, когда наличие на мероприятиях домашних животных обусловлена в заявлении и согласована с соответствующими службами.
Лица, нарушившие установленный порядок организации и проведения мирных собраний в городе Новоград-Волынском (собраний, митингов, шествий, демонстраций и т.д.) несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
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