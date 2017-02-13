В области объявили конкурс на должности хэдхантера и трех менеджеров
Прием документов уже начали.
С 13 февраля начался прием документов на вакантные должности в Агентстве регионального развития Житомирской области — хэдхантера (директора Агентства) и трех проектных менеджеров. Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации.
По информации пресс-службы, хедхантер будет заниматься инвестициями на Житомирщине.
«Кандидатам необходимо предоставить резюме, сопроводительное письмо, в котором раскрывается видение целей и задач Агентства в качестве директора, а также рекомендации с предыдущих мест работы», — говорится в сообщении.
Документы на конкурс принимаются до 17:00. 27 февраля по адресу: г.. Житомир, ул. Малая Бердичевская, 25 комната 109 (I этаж) или в электронном виде по адресу: agency_zt.apply@ukr.net.
Претендентов будут приглашены для прохождения интервью с представителями конкурсной комиссии.
Квалификационные требования к должности хэдхантера (директора учреждения) «Агентство регионального развития Житомирской области»:
высшее образование в области экономики, менеджмента и администрирования;
опыт работы на аналогичных должностях в международных компаниях или проектах не менее трех лет или опыт работы управления в проектах технической помощи и управления инвестиционными и / или грантовых проектов не менее пяти лет;
знания трудового права, налогового законодательства и других нормативно-правовых актов, а также тех, что касаются деятельности учреждения;
владение этикой делового общения и ведения переговоров с государственными национальными и международными учреждениями;
опыт взаимодействия с зарубежными, инвестиционными фондами и другими донорскими организациями.
Квалификационные требования к должности проектного менеджера учреждения «Агентство регионального развития Житомирской области»:
высшее образование в области экономики, менеджмента и администрирования;
опыт работы на аналогичных должностях в международных компаниях или проектах не менее двух лет или опыт работы в проектах технической помощи и опыт реализации грантовых и / или инвестиционных проектов;
опыт бизнес-планирования и оценки инвестиционных проектов;
знания трудового права и знания других нормативно-правовых актов, касающихся деятельности учреждения;
владение этикой делового общения и ведения переговоров;
опыт взаимодействия с инвестиционными фондами и донорскими организациями;
опыт привлечения грантовых средств и / или инвестиций;
умение организовывать учебные и публичные мероприятия;
знания методик, нормативов, механизмов и организаций, определяют процесс разработки и утверждения стратегий развития общин и территорий;
понимание методик планирования, постановки задач, контроля их выполнения;
опыт ведения переговоров с предприятиями и организациями;
умение и готовность работать с документами и отчетами.
Кандидаты на должности должны свободно общаться на английском языке, а владение другими иностранными языками приветствуется.