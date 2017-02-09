В Олевск направили Нацгвардию
В связи с обострением ситуации с незаконной добычи янтаря, в город Олевск Житомирской области отправлены военнослужащие Первой бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины.
Как сообщает ВЕК Северного ОТО НГУ совместно с работниками полиции гвардейцы будут нести службу с целью обеспечения общественной безопасности и порядка, предупреждения случаев незаконного вывоза лесо-пило-материалов, металлолома и янтаря.
Справка:
В течение 2016 на территории Житомирской области военнослужащими Нацгвардии раскрыто 41 преступление, задержано по подозрению в совершении преступлений 117 человек, прекращено 224 административных правонарушениях, выявлено 10 фактов добычи янтаря сырца, во время которых задержано 50 человек, изъято 12 единиц автотранспорта, четыре мотопомпы и 1 , 27 кг янтаря.