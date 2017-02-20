В Олиивци под колесами авто погибла 23-летняя жительница Пулинского района
Трагедия произошла 18 февраля.
На 141 км автодороги Киев-Чоп, в селе Олиивци Житомирского района, 18 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие. На месте происшествия погибла 23-летняя девушка. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Житомирского отделения полиции.
«По предварительной информации, около 19:20 водитель автомобиля «VolkswagenТ5», 32-летний житель Киевской области, двигаясь в направлении Киева, совершил наезд на пешехода, 23-летнюю жительницу Пулинского района, которая вышла на проезжую часть дороги. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, от которых погиб на месте происшествия », — говорится в сообщении.
Сейчас идет выяснение причин и обстоятельств ДТП в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.