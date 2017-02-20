В отстойнике для воды на территории фабрики нашли тело мужчины
Чтобы достать погибшего, работники фабрики спустили из отстойника воду.
В Малине 19 февраля на территории одной из фабрик нашли тело мужчины. Об этом сообщила пресс-служба В ДСНС Украины в Житомирской области.
«К малинским спасателям в 07:40 обратились правоохранители за помощью в изъятии тела погибшего мужчины с отбойника для воды, которые на территории одной из фабрик районного центра. Выяснилось, что глубина отстойника достигала около 4 м. Чтобы достать тело, еще до прибытия спасателей, работники фабрики спустили с него воду. С помощью штурмовой лестницы бойцы ДСНС добрались до дна отстойника. Обвязав тело спасательной веревкой, подняли погибшего. Все обстоятельства устанавливаются специалистами Национальной полиции», — говорится в сообщении.