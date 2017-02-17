В Романовском районе автомобиль сгорел вместе с владельцем

| 17.02.2017 | Новости | Комментариев нет

Спасатели обнаружили тело в салоне.
Легковой автомобиль горел 17 февраля в селе Лесная Рудня Романовского района. Во время ликвидации пожара спасатели нашли тело 51-летнего владельца. Об этом сообщила пресс-служба управления ДСНС в Житомирской области.

«На момент прибытия дежурного отделения романовских спасателей было установлено, что огнем полностью охвачен автомобиль ВАЗ-2109 и местные жители пытаются потушить его водой и снегом. Во время ликвидации пожара, внутри машины, бойцы ДСНС обнаружили тело 51-летнего владельца транспортного средства без признаков жизни » , — говорится в сообщении пресс-службы.
Причиной возгорания, утверждают в управлении ДСНС, могла стать неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения владельца транспортного средства.

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