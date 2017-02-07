В Романовском районе погиб мужчина, освобождая авто из заноса
6 февраля ночью на полевой дороге между селами в снежную ловушку попал автомобиль «Nissan».
Двое пассажиров, помогая водителю справиться с ситуацией, пытались самостоятельно вытолкать транспортное средство. Однако один из мужчин, 53-летний житель Житомира, внезапно потерял сознание и скончался до приезда «скорой».
Будьте внимательны друг к другу и без необходимости в нынешних сложных погодных условиях не отправляются в любые поездки, сообщает отдел коммуникации полиции в Житомирской области.
Сообщение о происшествии поступило в Романовского отделения полиции после 2 ночи от работников службы скорой медицинской помощи.
Уже на месте, куда прибыли инспекторы следственно-оперативной группы, стало известно, что в салоне автомобиля «Nissan» находились 29-летний водитель, его 53-летний отец и их знакомый. Мужчины возвращались с дачи, расположенной в Хуторе Никольском, в областной центр. Около 1.30 по дороге в село Гремячее автомобиль забуксовал, попав колесами в сугроб на обочине.
Пока водитель пытался сдвинуть с места, двое пассажиров толкали авто. Внезапно одному из них стало плохо и он потерял сознание. К сожалению, до приезда «скорой» мужчина скончался. По предварительному заключению специалистов, смерть наступила из-за инфаркта миокарда.
В настоящее время по данному факту продолжается выяснение всех обстоятельств. А полицейские обращаются к участникам дорожного движения: будьте предельно внимательными друг к другу. Если вы заметили, что кто-то на дороге попал в сложную ситуацию и ему нужна помощь, сообщите об этом в соответствующие службы или по телефону «102». Кроме того, не пренебрегайте элементарной безопасностью и здравым смыслом, в сложных погодных условиях ограничьте передвижение автотранспорта к минимуму.