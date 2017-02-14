В Ружинском районе сельсовет незаконно забрал в коммунальную собственность пруды и плотины
Суд отменил решение сельсовета и вернул объекты государству.
Хозяйственный суд Житомирской области отменил неправомерное решение Малонизгорецького сельского совета Ружинского района о принятии в коммунальную собственность плотин и прудов, которые принадлежат государству. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Житомирской области.
«В феврале 2016 Малонизгорецьким сельским советом принято неправомерное решение о принятии в коммунальную собственность почти 46 га земель водного фонда и трех плотин. Указанным решением нарушены требования действующего законодательства, поскольку гидротехнические сооружения и земельные участки водного фонда находятся в собственности государства. Соответственно, правом распоряжаться гидротехническими сооружениями наделены не сельские советы, а Кабинет министров Украины по согласованию с Фондом госимущества, землями государственной собственности — районная и областная администрации », — говорится в сообщении.
Таким образом, при вмешательстве прокуратуры три плотины и ставки останутся в государственной собственности.