В центре Житомира разрушаются балконы
Как известно балконы падают на обиженных, но на этой улице конструкция может упасть в любой момент на любого прохожего.
Состояние балконов дома по адресу Киевская 64 не только аварийный, он просто ужасен: штукатурка сыплется, видны большие дыры в балконной плите. Кое видно, что жители позаботились о своих балконы и отреставрировали их, но что делать тем у кого нет средств на ремонт? Кто должен следить за состоянием подвесной конструкции?
Обращаемся к законам Украины и нормативно-правовых актов. В соответствии с Государственным классификатором зданий и сооружений ДК 018-2000, «здания — это сооружения, состоящие из опорных и ограждающих или совмещенных (несущее-ограждающих) конструкций, образующих наземные или подземные помещения, предназначенные для проживания или пребывания людей, размещения оборудования, животных, растений, а также предметов «.
Балкон в этом случае является ограждающей (несущее-ограждающих) конструкциями. Такие конструкции являются общим имуществом собственников квартир в здании. «Владельцам квартиры в двух- или многоквартирном жилом доме принадлежат на праве общей совместной собственности помещения общего пользования, опорные конструкции дома, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры, а также сооружения, здания, предназначенные для обеспечения потребностей всех владельцев квартир, а также собственников нежилых помещений, расположенных в жилом доме «, — говорится в ч.2 ст.382 Гражданского кодекса Украины.
И здесь решение раздваивается. Если совладельцы квартир не заключали договор о предоставлении услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, ремонтировать балконы (конструкции, которыми создано балкон), должен именно ВЖРЕП. Если же договора нет, — балконы ремонтируют жильцы дома.