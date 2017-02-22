В Житомире демонтируют более 50 незаконных рекламных вывесок
Решение о демонтаже временных сооружений, оборудования, специальных конструкций наружной рекламы и элементов на фасадах зданий, сооружений в г. Житомире опубликовано на сайте городского совета.
«В целях соблюдения требований законодательства и устранения нарушений в сфере благоустройства и содержания объектов благоустройства. Житомира в надлежащем эстетическом и санитарном состоянии, в связи с отсутствием сведений о наличии какой-либо разрешительной / согласительной документации на размещение объектов в соответствии в законы Украины «О местном самоуправлении в Украине», «О благоустройстве населенных пунктов», «О рекламе», Постановления Кабинета Министров Украины от 29.12.2003 № 2067 «Об утверждении Типовых правил размещения внешней рекламы», Решение Житомирского городского совета от 29.03. 2012 № 325 «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты, порядка и соблюдения тишины в г.. Житомире», решений исполнительного комитета Житомирского городского совета от 11.03.2010 № 168 «Об утверждении Правил размещения внешней рекламы в г.. Житомире», от 22.12. 2016 № 1164 «Об утверждении Архитектурно-художественной концепции внешнего вида улиц и территорий города Житомира», руководствуясь Порядком демонтажа временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности, бытового, социально-культурного или другого назначения и рекламных средств, утвержденного Решением исполнительного комитета Житомирского городского совета от 03.02 .2016 №63 », — говорится в решении.