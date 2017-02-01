В Житомире горела чулочная фабрика?
31 января в Житомире возник пожар на ОАО «Украина» в вязально-швейном цехе.
Работниками предприятия проведена частичная эвакуация персонала, однако местонахождение еще 2 человека установить не удалось.
Во время ликвидации возгорания произошел взрыв газового баллона, что привело к увеличению масштабов пожара и заставило привлечь дополнительные силы и средства. Именно такая легенда была взята за основу проверочных тактико-специальных учений пожарных Житомирского гарнизона.
Об этом сообщают в ДСНС Украины в Житомирской области.
На момент прибытия спасателей, по внешним признакам на первом этаже с дверей одного из цехов шел густой дым. Общая площадь пожара составляла около 100 кв. м. Проведя разведку, бойцы ДСНС обнаружили 2 пострадавших в цехе и вывели их на свежий воздух. Уже во дворе обоих передали в руки специалистов центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Для успешной ликвидации пожара пожарные разделили между собой основные задачи. Одно из отделений искало пострадавших в цехе, второй — непосредственно тушили пожар, третье — защищало смежные помещения от переброски пламени и четвертое выполняло работы по удалению дыма. Для этого у входа в здание был установлен дымососы.
Такой объект был выбран не случайно. Основной целью учений ставилось усовершенствовать умение тушить пожары на объектах текстильной промышленности. Тренировка позволили определить степень профессиональной выучки личного состава и тактической подготовленности гарнизона, ведь тушения пожаров на таких предприятиях имеет свои нюансы. Объект занимает достаточно большую площадь и имеет сложный технологический процесс. На предприятии изготавливаются изделия чулочного ассортимента с применением хлопчато-бумажного и синтетического волокна с применением красителей. Всего для ликвидации условного пожара привлекалось 50 человек личного состава и 8 единиц пожарно-спасательной и специальной техники.
— Подобные мероприятия крайне необходимы как для самих спасателей, так и для работников предприятия, — отмечает заместитель начальника Управления ДСНС в области Олег Держанивський. — Во время их проведения отрабатываются вопросы сотрудничества всех сил и служб, которые необходимо задействовать в ликвидации чрезвычайной ситуации или события, а также важные аспекты самого хода пожаротушения: наличие и исправность противопожарного водоснабжения на объекте, его пожарно-технические особенности, готовность добровольной пожарной жены, особенности управления. Мы убеждены, что чрезвычайном происшествии легче предотвратить, чем потом ликвидировать ее последствия. Именно поэтому тщательно проанализируем наши сегодняшние действия при тушении условного пожара и сделаем для себя необходимые выводы.