В Житомире грузовик столкнулся с «маршруткой»
Пострадали водитель и пассажиры.
В областном центре в микрорайоне Полевая 21 февраля в 8:40 ч. произошло ДТП с участием грузового автомобиля и маршрутного «такси». Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области.
По информации пресс-службы, в результате ДТП травмы в виде ушибов получили водитель и пассажиры микроавтобуса.
«По предварительной информации, водитель автомобиля« БАЗ Т713.11 », 51-летний житель Житомира, не выбрал безопасную дистанцию и не учел дорожной обстановки, вследствие чего совершил столкновение с маршрутным« такси »« Рута 20 », что начинал движение в попутном направлении» , — говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель микроавтобуса, 28-летний житель Житомира, а также пятеро его пассажиров в возрасте от 21 до 66 лет, все местные жители, получили травмы в виде ушибов. Им была оказана медицинская помощь на месте ДТП. Сейчас идет выяснение причин и обстоятельств происшествия.