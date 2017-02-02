В Житомире исследовать мобильность населения будут с помощью приложения modalyzer
С 1 февраля в Житомире стартует масштабное исследование мобильности населения с помощью специального мобильного приложения modalyzer. Результат исследования позволит принять решение об изменениях в сфере транспортной системы города и обеспечения комфортных, безопасных передвижений всех групп населения.
Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.
«В рамках проекта« Интегрированное развитие городов в Украине »одним из важнейших компонентов является компонент мобильности. То есть для любого города, в том числе и для Житомира, будет разрабатываться концепция устойчивой мобильности, которая должна основываться на определенном фактическом материале и статистических подтверждениях. Это позволит увидеть целостную картинку не только общественного транспорта в городе, а вообще всей мобильности населения, которая станет основой управленческих решений », — рассказывает директор департамента экономического развития Николай Кострица.
Для того, чтобы собрать более объективные данные по передвижений в зимнее и летнее время, исследование будет проводится с 1 февраля по 30 июня 2017 в два этапа: первый продлится с 1 февраля по 15 апреля, второй — с 16 апреля до 30 июня . На каждом этапе пользователи мобильного приложения modalyzer должны отслеживать свои передвижения в течение 10 дней, желательно последовательных. Кроме того, каждый участник должен заполнить онлайн-анкету в своем профиле на сайте modalyzer.
«С помощью этого приложения мы начинаем анализ мобильности житомирян. У нас есть возможность определить любыми видами транспорта люди чаще всего передвигаются, как часто, расстояния, с какой частотой и многие другие показатели. В дальнейшем это позволит сделать для нас определенные выводы по развитию транспортной и социальной инфраструктуры города », — отмечает заместитель городского головы Дмитрий Ткачук.
В исследовании принять участие могут все желающие житомиряне. Единственное требование — наличие смартфона с системой Android или iOS и загрузки бесплатного мобильного приложения modalyzer. Таким образом, к участию приглашаются все жители, которые заинтересованы в том, чтобы сделать Житомир комфортным, удобным и безопасным. Для результативности исследования необходимо, чтобы в нем приняли участие не менее 270 пользователей приложения modalyzer.
По окончании второй фазы исследования среди всех участников будет проводиться розыгрыш поощрительных подарков.
Кластерный анализ всех перемещений по различным критериям (демографическими, по способам передвижения и т.д.) будет обнародован в конце июля этого года, что позволит разработать рекомендации по развитию транспортной и социальной инфраструктуры города и сформировать устойчивую и эффективную транспортную систему города с учетом потребностей различных групп населения.
Исследование осуществляется в рамках проекта «Интегрированное развитие городов в Украине», который внедряется немецкой правительственной компанией «Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за финансирование правительств Германии и Швейцарии.