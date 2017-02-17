В Житомире мужчина травмировался из-за самодельного изделия с порохом
Полиция выясняет причины взрыва.
В Житомире 29-летний мужчина пострадал из-за неизвестного самодельного изделия с порохом внутри. Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Житомирской области.
«17 февраля около 11.30 в полицию поступило сообщение о травмировании человека в результате взрыва неизвестного вещества. Предварительно установлено, что в руках 29-летнего мужчины разорвался небольшой самодельный изделие с содержанием пороха. На месте происшествия работают полицейские и эксперты взрывотехнической службы » , — говорится в сообщении.
По словам полицейских, о взрыве сообщила женщина. Последняя находилась в квартире вместе с сыном.
Сейчас пострадавший находится в областной больнице с рваными ранами рук и ног. Подробности случае выясняют специалисты взрывотехнической службы.