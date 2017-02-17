В Житомире мужчина травмировался из-за самодельного изделия с порохом

| 17.02.2017 | Новости | Комментариев нет

Полиция выясняет причины взрыва.
В Житомире 29-летний мужчина пострадал из-за неизвестного самодельного изделия с порохом внутри. Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Житомирской области.

«17 февраля около 11.30 в полицию поступило сообщение о травмировании человека в результате взрыва неизвестного вещества. Предварительно установлено, что в руках 29-летнего мужчины разорвался небольшой самодельный изделие с содержанием пороха. На месте происшествия работают полицейские и эксперты взрывотехнической службы » , — говорится в сообщении.

По словам полицейских, о взрыве сообщила женщина. Последняя находилась в квартире вместе с сыном.

Сейчас пострадавший находится в областной больнице с рваными ранами рук и ног. Подробности случае выясняют специалисты взрывотехнической службы.

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