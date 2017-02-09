В Житомире начал работать «Банк добра» для малообеспеченных слоев населения
В Житомире с 1 февраля начал работать благотворительный проект «Банк Добра», основанный БО «Украинский фонд благотворительности». Проект должен помочь малозащищенным, многодетным семьям и семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.
По словам председателя правления БО «Украинский фонд благотворительности» Леси Морозовой, за помощью к «Банка Добра» обратились около трех десятков семей. После огласки в СМИ в течение 9 февраля пришли 15 посетителей.
«Идея создать« Банк Добра возникла три месяца назад. Мы получили от городского совета большое помещение, в котором и решили организовать помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Проект «Банк Добра» призван помочь выжить. За два месяца мы получили 6 тонн гуманитарной и благотворительной помощи. К этому проекту хотим привлечь предпринимателей, а также начать реализацию второго благотворительного проекта для многодетных семей, благодаря которому они должны получить скидку на молочную продукцию », — рассказала Леся Морозова.
К проекту присоединились общественные организации, в частности «Атошник», «Все делаем сами» и другие, а также благотворительные фонды.
По словам председателя правления Житомирской городской детской ОО «Все делаем сами» Богдана Купчинського, сначала это должен был быть «Банк одежды», чтобы оказывать помощь только одеждой.
«Но принимать помощь от населения, именно выживает, мы не имели морального права. Поэтому мы решили обращаться в международные организации, фонды, с которыми мы сотрудничаем, получать от них одежду, обувь, продукты питания и средства гигиены — и раздавать их », — сказал Богдан Купчинский.
«Банк Добра» работает по адресу Космонавтов, 38/17, во вторник, четверг и субботу с 10 до 14 часов. Посетители смогут получить консультацию психолога и юриста.
С собой нужно иметь паспорт, идентификационный код и справку о малообеспеченности семьи.