В Житомире начали внедрять систему е-билет
Первые электронные карточки появятся уже в марте.
С 12 февраля в Житомире начали внедрять систему е-билет. Первые троллейбусы вышли на маршрут с автоматизированной системой оплаты проезда. Об этом написал заместитель городского головы Дмитрий Ткачук на своей странице в Facebook.
«Пока у пассажиров не имеется электронных карт, валидацию поездки осуществляет кондуктор, и вся информация сразу отображается в системе: сколько пассажиров, когда, где, льготник или нет, без бумажных отчетов и тон писанины. В месяц во всем транспорте ТТУ будет функционировать система АСОП (автоматизированная система оплаты проезда — авт.), А первые электронные карточки поступят в продажу с марта. Сначала они заменят месячные проездные, в дальнейшем количество «тарифных планов» расширится », — написал Дмитрий Ткачук.
Как сообщили пользователи социальных сетей, первый билет с помощью автоматизированной системы выдали в троллейбусе маршрута № 7 декабря февраля около семи утра.