В Житомире появятся смотровые площадки на территории археологических раскопок
В Житомире продолжатся археологические исследования на Замковой горе, а также в городе разрушенного тротуара по улице В. Бердичевской, 3. Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета.
Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
«В этом году предлагается разработать проектно-сметную документацию по благоустройству территорий археологических исследований, которые уже проведены и которые планируется провести. Это район Замковой Горы и район ул. В. Бердичевской, 3, где во время ремонта тротуаров образовался провал. Наша задача запланировать комплексное благоустройство этих территорий, обустроить смотровые площадки для подземных находок, помещений, открылись в прошлом году », — рассказывает главный архитектор Житомира Евгения Черкасова.
В свою очередь мэр Житомира Сергей Сухомлин утверждает, что город сохранит старинные подземные помещения для потомков и привлечения туристов.
«Во многих городах Европы делают стеклянное покрытие тротуаров в местах археологических находок, открывая людям находки и остатки исторического наследия. Мы можем применить этот опыт », — говорит городской голова.
Напомним, во время ремонтных работ по В. Бердичевской обнаружили старинное подземелье. Краевед Георгий Мокрицкий предполагает, что найденные помещения использовались как бытовые подвалы под старыми домами, которые в этом месте располагались.