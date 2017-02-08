В Житомире предприниматель пытался дать взятку сотруднику СБУ
Винницкого предпринимателя, который пытался дать взятку сотруднику СБУ задержала на Житомирщине Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой.
Об этом сообщает пресс-группа УСБ Украины в Житомирской области.
В ходе проведения оперативно-розыскной деятельности сотрудники УСБУ в Житомирской области разоблачили ряд существенных нарушений в хозяйственной деятельности винницкого предприятия, занимающегося переработкой и хозяйственными операциями с лесоматериалами.
Прекращение расследования, грозило бизнесмену штрафом и применением спецсанкций к предприятию, делец оценил в четыре тысячи гривен, которые и предложил майору СБУ. Кроме того, потом он пообещал платить по тысяче гривен «откупной» с каждой успешной хозяйственной операции своей фирмы.
Оперативники спецслужбы задержали взяткодателя вечером 7 февраля вблизи административного здания Управления СБУ в Житомире, когда он пытался передать деньги офицеру.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.